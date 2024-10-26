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Фернандо Алонсо установил новый исторический рекорд в Формуле-1
Легендарный гонщик
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо начал выступления на Гран-при Мексики. Во второй практике гонщик занял 11 позицию среди всех участников с отставанием 0,880 секунды.
Это Гран-при стало для Алонсо уже 400-м в его профессиональной карьере. Никто из представителей Формулы в истории такой отметки не пересекал. Завтра, 27 октября, Фернандо выйдет на свою 397-ю гонку (трижды в истории пилот не выходил на старт).
Лидеры по количеству Гран-при в истории Формулы-1:
1. Фернандо Алонсо – 400
2. Кими Райкконен – 353
3. Льюис Хэмилтон – 352
4. Рубенс Баррикелло – 326
5. Дженсон Баттон – 309
6. Михаэль Шумахер – 308
7. Себастьян Феттель – 300
8. Серхио Перес – 281
9. Фелипе Масса – 272
10. Даниэль Риккардо – 258
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