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Фернандо Алонсо установил новый исторический рекорд в Формуле-1

Автоспорт
Обновлено

Легендарный гонщик

Фернандо Алонсо установил новый исторический рекорд в Формуле-1

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо начал выступления на Гран-при Мексики. Во второй практике гонщик занял 11 позицию среди всех участников с отставанием 0,880 секунды.

Это Гран-при стало для Алонсо уже 400-м в его профессиональной карьере. Никто из представителей Формулы в истории такой отметки не пересекал. Завтра, 27 октября, Фернандо выйдет на свою 397-ю гонку (трижды в истории пилот не выходил на старт).

Лидеры по количеству Гран-при в истории Формулы-1:

1. Фернандо Алонсо – 400

2. Кими Райкконен – 353

3. Льюис Хэмилтон – 352

4. Рубенс Баррикелло – 326

5. Дженсон Баттон – 309

6. Михаэль Шумахер – 308

7. Себастьян Феттель – 300

8. Серхио Перес – 281

9. Фелипе Масса – 272

10. Даниэль Риккардо – 258

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формула-1 Фернандо Алонсо
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