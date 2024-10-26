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Лэндо Норрис откровенно ответил, кто сегодня лучший пилот мира
Очень рассудительно и трезво
Фото: Beyond the Flag
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис признался, кто по его мнению является лучшим пилотом Формулы-1 в этом сезоне. Его слова цитирует ВВС:
"Макс – лучший пилот мира в своем стиле обороны и атаки. Я должен быть на его уровне, но сейчас я не нахожусь на том же уровне. Обидно это говорить, но это правда.
Это шанс для меня учиться и прогрессировать" – сказал пилот "Макларен".
Напомним, что ранее Фернандо Алонсо
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