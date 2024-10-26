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Формула-1. Пиастри побеждает в последней практике Гран-при Мексики
Результаты последней тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 октября, состоялась последняя Практика очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при Мексики.
Победу в тренировочном заезде одержал пилот "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса (+0,059), а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Карлос Сайнс (+0,340).
Результаты Практики-3 Гран-при Мексики:
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