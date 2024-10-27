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Формула-1. Сайнс побеждает в квалификации Гран-при Мексики

Автоспорт
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Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Сайнс побеждает в квалификации Гран-при Мексики

Фото: marca.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 октября прошли квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при Мексики.

Победу по итогам квалификации одержал пилот "Феррари" Карлос Сайнс, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+0,225), а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис (+0,314).

Результаты квалификации Гран-при Мексики:

Формула-1. Сайнс побеждает в квалификации Гран-при Мексики - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при Мексики начнется сегодня, 27 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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