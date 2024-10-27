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Ферстаппен рассказал, планирует ли покинуть Ред-Булл
Очень четко и понятно
Фото: Auto Review
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, планирует ли покинуть свой коллектив в ближайшее время.
"Нет, я не вел переговоры ни с кем. Для меня ситуация не изменилась с тех пор как я подписал контракт с Red Bull.
Очевидно, что отработать его до конца есть мое намерение. Я подписал долгосрочный контракт с командой и, в идеальном случае, на этом и закончу в Формуле-1" – сказал гонщик.
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Источник:F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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