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Перес: Есть несколько проблем с балансом на низкой скорости
Комментарий пилота
Фото: Getty Images
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Серхио Перес рассказал о своих ощущениях от тренировочных заездов Гран-при Мексики.
"Ощущение не очень хорошее, у нас есть несколько проблем с балансом на низкой скорости. Нам есть еще над чем поработать, мы еще очень далеки от вершины. Публика здесь потрясающая, и мне хотелось бы, чтобы мы были немного конкурентоспособнее для них, но, к сожалению, это не так.
Но когда трасса изменится, действительно может произойти что угодно. Я надеюсь, что в квалификации мы сможем вытащить из машины больше скорости и дать поклонникам возможность по-настоящему порадоваться" – сказал гонщик.
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