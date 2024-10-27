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Ферстаппен – о своем болиде: Мы проверяем, что с двигателем
Комментарий пилота
Фото: FIA
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от тренировочных заездов Гран-при Мексики.
"Мы проверяем, что с двигателем. Я точно не знаю, в чем дело. Но да, для меня это был ненужный день. Я проехал четыре или пять кругов, анализировать особенно нечего.
Возможен ли штраф? Все будет хорошо. Но у меня не было никакой хорошей попытки. Я всего проехал четыре или пять кругов, включая круги с большой загрузкой топливом. Так что день можно забыть" – сказал Макс.
Напомним, что по итогам
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