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Ферстаппен – о своем болиде: Мы проверяем, что с двигателем

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Комментарий пилота

Ферстаппен – о своем болиде: Мы проверяем, что с двигателем

Фото: FIA

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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от тренировочных заездов Гран-при Мексики.

"Мы проверяем, что с двигателем. Я точно не знаю, в чем дело. Но да, для меня это был ненужный день. Я проехал четыре или пять кругов, анализировать особенно нечего.

Возможен ли штраф? Все будет хорошо. Но у меня не было никакой хорошей попытки. Я всего проехал четыре или пять кругов, включая круги с большой загрузкой топливом. Так что день можно забыть" – сказал Макс.

Напомним, что по итогам квалификации Ферстаппен финишировал на второй позиции.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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