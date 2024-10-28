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Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Мексики

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Результаты гонки

Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Мексики

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 октября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при Мексики.

Победу в заезде одержал пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс, вторая позиция у представителя "Макларен" Лэндо Норриса (+4,075), а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Феррари" Шарль Леклер (+34,387). Лидер текущего сезона пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен финишировал лишь на шестой позиции.

Результаты гонки Гран-при Мексики:

Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Мексики - изображение 1

После Гран-при Мексики в общем зачете пилотов продолжает лидировать Макс Ферстаппен (362), вторым идет Лэндо Норрис (315), а ТОП-3 замыкает Шарль Леклер (291).

В Кубке конструкторов лидерство за "Макларен" (565), второе место у "Феррари" (537), а третье – у "Ред-Булл" (512).

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Карлос Сайнс Гран-при Мексики
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