Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Мексики

В ночь с 27 на 28 октября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при Мексики.

Победу в заезде одержал пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс, вторая позиция у представителя "Макларен" Лэндо Норриса (+4,075), а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Феррари" Шарль Леклер (+34,387). Лидер текущего сезона пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен финишировал лишь на шестой позиции.

Результаты гонки Гран-при Мексики:

После Гран-при Мексики в общем зачете пилотов продолжает лидировать Макс Ферстаппен (362), вторым идет Лэндо Норрис (315), а ТОП-3 замыкает Шарль Леклер (291).

В Кубке конструкторов лидерство за "Макларен" (565), второе место у "Феррари" (537), а третье – у "Ред-Булл" (512).