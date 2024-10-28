Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Мексики
Результаты гонки
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 октября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при Мексики.
Победу в заезде одержал пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс, вторая позиция у представителя "Макларен" Лэндо Норриса (+4,075), а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Феррари" Шарль Леклер (+34,387). Лидер текущего сезона пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен финишировал лишь на шестой позиции.
Результаты гонки Гран-при Мексики:
После Гран-при Мексики в общем зачете пилотов продолжает лидировать Макс Ферстаппен (362), вторым идет Лэндо Норрис (315), а ТОП-3 замыкает Шарль Леклер (291).
В Кубке конструкторов лидерство за "Макларен" (565), второе место у "Феррари" (537), а третье – у "Ред-Булл" (512).
Популярное сейчас
- Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
- Шовковский: На базе были в субботу где-то в 12:30. Это чтобы понимали, в каком состоянии находились игроки
- "Нет разницы, что Балакин сам из Киева, и судит Динамо - Шахтер" Судейский эксперт дал оценку удалению Крыськива
- В Мерседесе рассказали, почему не стали ставить новый двигатель Хэмилтону
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue