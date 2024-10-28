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Сайнс прокомментировал победу в гонке Гран-при Мексики

Автоспорт
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Абсолютный триумф

Сайнс прокомментировал победу в гонке Гран-при Мексики

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс прокомментировал победу в гонке очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при Мексики. Его слова цитирует официальный сайт соревнований.

"Gracias Мексика! Невероятно видеть эту толпу, я чувствовал их поддержку всю неделю. Я чувствую, что у меня много фанатов здесь, в Мексике, и они дали мне много сил провести эти выходные так, как я это сделал.

Честно говоря, я действительно хотел этого, мне это действительно требовалось и для меня самого – я хотел это сделать. Я уже давно говорил, что хочу еще одну победу, прежде чем уйти из Ferrari, и сделать это здесь, перед такой огромной толпой, – это невероятно.

Осталось четыре гонки (до перехода в Williams – прим) и я хочу насладиться ими больше" – сказал гонщик.

Напомним, ранее Ферстаппен прокомментировал состояние своего болида.

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