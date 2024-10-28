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Сайнс прокомментировал победу в гонке Гран-при Мексики
Абсолютный триумф
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс прокомментировал
"Gracias Мексика! Невероятно видеть эту толпу, я чувствовал их поддержку всю неделю. Я чувствую, что у меня много фанатов здесь, в Мексике, и они дали мне много сил провести эти выходные так, как я это сделал.
Честно говоря, я действительно хотел этого, мне это действительно требовалось и для меня самого – я хотел это сделать. Я уже давно говорил, что хочу еще одну победу, прежде чем уйти из Ferrari, и сделать это здесь, перед такой огромной толпой, – это невероятно.
Осталось четыре гонки (до перехода в Williams – прим) и я хочу насладиться ими больше" – сказал гонщик.
Напомним, ранее Ферстаппен
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