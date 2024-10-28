Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Феррари повторили достижение 16-летней давности
Скудерия проводит неплохой сезон
Фото: Твіттер Феррарі
В нынешнем сезоне Формулы-1 каждый из пилотов "Феррари" одержал победы сразу в нескольких гонках, чего с итальянской командой не случалось с 2008 года.
Помимо недавнего триумфа испанца Карлоса Сайнса на Гран-при Мексики, Шарль Леклер побеждал на Гран-при Монако, Италии и США, а также на этапе в Австралии чемпионство праздновал Сайнс.
В сезоне-2008 в "Феррари" подобного успеха добились Фелипе Масса и финн Кими Райкконен.
В настоящий момент "Скудерия" занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на счету 537 очков.
Популярное сейчас
- "В ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя". Динамо имело два предложения по Биловару
- "Произошла трагедия". Суркис рассказал детали травмы Шапаренко
- Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча. Впервые со времен Шевченко номинирован украинец
- В Мерседесе рассказали, почему не стали ставить новый двигатель Хэмилтону
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue