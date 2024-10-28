В Феррари повторили достижение 16-летней давности

В нынешнем сезоне Формулы-1 каждый из пилотов "Феррари" одержал победы сразу в нескольких гонках, чего с итальянской командой не случалось с 2008 года.

Помимо недавнего триумфа испанца Карлоса Сайнса на Гран-при Мексики, Шарль Леклер побеждал на Гран-при Монако, Италии и США, а также на этапе в Австралии чемпионство праздновал Сайнс.

В сезоне-2008 в "Феррари" подобного успеха добились Фелипе Масса и финн Кими Райкконен.

В настоящий момент "Скудерия" занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на счету 537 очков.