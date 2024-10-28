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Глава Феррари: Леклер потерял 3-4 секунды из-за нескольких идиотов
Руководитель команды недоволен сложившейся ситуацией
Руководитель итальянского гоночного коллектива "Феррари" Фредерик Вассёр выступил с обвинением в адрес нескольких пилотов Ф-1 за неподчинение синим флагам в гонке Гран-при Мексики, в результате чего гонщик "Скудерии" Шарль Леклер не финишировал вторым.
"Леклер потерял три или четыре секунды из-за нескольких идиотов. Когда Норрис вернулся на трассу, то Шарль чуть перестарался. Возможно, у него немного снизилась температура в шинах, когда он был с этими парнями.
Честно говоря, они Колапинто, Лоусон и Стролл должны уважать синий флаг. Не понимаю, почему ФИА не оштрафовало их. Мы опережали Норриса на четыре секунды. Однако после борьбы с этими тремя парнями разрыв с Норрисом составил 1,2 или 1,3 секунды.
В любом случае Шарль провёл хорошую гонку. Я немного расстроен историей с синим флагом, это стоило нам второго места. В конце концов, что есть, то есть. Нам нужно сосредоточиться сейчас на следующем Гран-при и забыть об этом.
Когда ты проезжаешь пять поворотов, несмотря на то, что парню впереди чётко показали синие флаги, нельзя говорить о невезении. Это ошибка этого парня", — приводит слова Вассёра портал Motorsport Week.
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