Ферстаппен рассказал о главной проблеме Red-Bull на сегодня

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал выступление своего коллектива на очередном этапе Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Мексики.

"Проблема в том, что, если ты медленнее, ты будешь оказываться в такой позиции. Я не просто так буду отдавать позиции. В конце концов речь не о том, согласен ли ты со штрафом или нет, хотя 20 секунд — это много. Но наша главная проблема сегодня — недостаток темпа, и я больше всего волнуюсь именно об этом. Темп был слаб, с этим надо разобраться.

Даже без штрафов у нас не было шансов бороться впереди. О борьбе за титул я не беспокоюсь, но это была для нас по-настоящему плохая гонка. Я знаю, что машина может ехать лучше, поэтому нужно продолжать работу" – сказал Макс.