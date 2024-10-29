Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен рассказал о главной проблеме Red-Bull на сегодня
Это правда
Фото: Getty Images
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал
"Проблема в том, что, если ты медленнее, ты будешь оказываться в такой позиции. Я не просто так буду отдавать позиции. В конце концов речь не о том, согласен ли ты со штрафом или нет, хотя 20 секунд — это много. Но наша главная проблема сегодня — недостаток темпа, и я больше всего волнуюсь именно об этом. Темп был слаб, с этим надо разобраться.
Даже без штрафов у нас не было шансов бороться впереди. О борьбе за титул я не беспокоюсь, но это была для нас по-настоящему плохая гонка. Я знаю, что машина может ехать лучше, поэтому нужно продолжать работу" – сказал Макс.
Напомним, что ранее в "Феррари"
Популярное сейчас
- Золотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
- Золотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина
- Буковина "очень хочет" перехватить тренера из УПЛ
- Формула-1. Пиастри побеждает в последней практике Гран-при Мексики
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium