  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Алонсо рассказал, почему не смог завершить гонку Гран-при Мексики
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алонсо рассказал, почему не смог завершить гонку Гран-при Мексики

Автоспорт

Все банально просто

Алонсо рассказал, почему не смог завершить гонку Гран-при Мексики

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, почему не смог финишировать в гонке Гран-при Мексики.

"Мы извлекли выгоду из хаотического старта, и все с нашей стороны было под контролем, мы боролись за пределами первой десятки. Однако к 13 кругу температура тормозов стала высокой. К сожалению, через несколько кругов нам пришлось сойти.

В этот уикенд я почувствовал большую любовь, было много приятных сообщений, уважение со стороны людей. Несмотря на результат, у меня положительные ощущения от уик-энда, и я уверен, что в Бразилии мы можем выступить сильнее" – сказал Алонсо.

Напомним, что ранее Ферстаппен рассказал о главной проблеме Red-Bull.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен рассказал о главной проблеме Red-Bull на сегодня
yellow-arrow
Глава Феррари: Леклер потерял 3-4 секунды из-за нескольких идиотов
yellow-arrow
В Феррари повторили достижение 16-летней давности
формула-1 Фернандо Алонсо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости