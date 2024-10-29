Алонсо рассказал, почему не смог завершить гонку Гран-при Мексики

Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, почему не смог финишировать в гонке Гран-при Мексики.

"Мы извлекли выгоду из хаотического старта, и все с нашей стороны было под контролем, мы боролись за пределами первой десятки. Однако к 13 кругу температура тормозов стала высокой. К сожалению, через несколько кругов нам пришлось сойти.

В этот уикенд я почувствовал большую любовь, было много приятных сообщений, уважение со стороны людей. Несмотря на результат, у меня положительные ощущения от уик-энда, и я уверен, что в Бразилии мы можем выступить сильнее" – сказал Алонсо.