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Алонсо рассказал, почему не смог завершить гонку Гран-при Мексики
Все банально просто
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, почему не смог финишировать в гонке Гран-при Мексики.
"Мы извлекли выгоду из хаотического старта, и все с нашей стороны было под контролем, мы боролись за пределами первой десятки. Однако к 13 кругу температура тормозов стала высокой. К сожалению, через несколько кругов нам пришлось сойти.
В этот уикенд я почувствовал большую любовь, было много приятных сообщений, уважение со стороны людей. Несмотря на результат, у меня положительные ощущения от уик-энда, и я уверен, что в Бразилии мы можем выступить сильнее" – сказал Алонсо.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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