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Определилась гонка, которая может стать последнем для Серхио Переса

Автоспорт
Обновлено

Пилот покинет Ред Булл

Определилась гонка, которая может стать последнем для Серхио Переса

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

21-й этап Формулы-1 в Бразилии может стать последним для 34-летнего мексиканского гонщика "Ред Булл" Серхио Переса, пишет издание GPblog.

"Перес, возможно, проведёт свой последний Гран-при за рулём "Ред Булл" в Бразилии в ближайшие выходные. Сообщается, что австрийская команда внимательно рассматривает это радикальное решение после череды разочаровывающих результатов мексиканского пилота. После гонки в Бразилии до Гран-при Лас-Вегаса будет трёхнедельный перерыв, что даёт "Ред Булл" достаточно времени, чтобы назначить замену Пересу", — говорится в статье издания.

Напомним, в Мексике Перес не вышел из первого сегмента квалификации, а по итогам основной гонки оказался на 17-м месте.

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Серхио Перес
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 18:58
Та його після Мексики треба було звільняти
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 18:58
Та його після Мексики треба було звільняти
Ответить
0
0

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