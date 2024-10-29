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Макс Ферстаппен включен в список самых богатых людей Нидерландов
Пилот Ред Булл несмотря на свои молодые годы имеет серьезное состояние
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен оказался в списке самых богатых людей Нидерландов по версии Quote.
Трёхкратный чемпион Формулы-1 занял 322-е место в рейтинге из 500 человек. При этом Макс самый молодой в списке. Сейчас гонщику 27 лет.
Состояние Ферстаппена оценивается в € 210 млн. Сообщается, что только в прошлом году он получил € 64 млн от "Ред Булл", из которых € 41 млн — зарплата, а оставшаяся часть – премия. Кроме того, пилот получает доход за счёт спонсорских сделок, которые у него заключены с несколькими крупными компаниями.
Отмечается, что решение проживать в Монако благоприятно сказывается на финансах Макса, так как налоговые условия в этом государстве благоприятнее, чем в Нидерландах.
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