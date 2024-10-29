ФИА оштрафовала Хонду и Альпин за нарушения лимита бюджетов для мотористов Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала официальный документ о штрафе для производителей силовых установок за нарушения лимита бюджета мотористов Формулы-1.

Нарушения были обнаружены у двух производителей — "Альпин" (двигатель "Рено") и "Хонды".

"Было установлено, что "Альпин" и "Хонда" допустили процессуальные нарушения финансовых правил для производителей силовой установки, несмотря на то, что их соответствующие затраты в течение отчётного периода 2023 года не превышали предельного уровня затрат. Администрация ограничения затрат предложила обоим производителям силовых установок (PUM) заключить соглашение о признании нарушений (ABА) для решения этих вопросов. Предложение было принято обоими производителями.

Отчёт "Альпин" содержал существенные недостатки и некоторые необходимые процедуры вообще не были выполнены, а несколько других процедур были выполнены лишь частично. "Хонда" предоставила неверные данные, содержавшие исключенные и/или скорректированные расходы, связанные с обслуживанием динамометрических стендов двигателя, а также товарно-материальные запасы.

Было признано, что оба производителя сотрудничали и добросовестно на протяжении всего процесса проверки стремились своевременно предоставить дополнительную информацию и доказательства, поскольку это первый год полного применения Финансовых требований для производителей силовых установок. Не найдено никаких доказательств того, что "Альпин" и "Хонда" стремились или получили какое-либо неправомерное преимущество в результате нарушения.

"Хонда" обязана выплатить $ 600 тысяч в течение 30 дней после вступления в силу постановления и возместить все расходы администрации, затраченных на организацию проверки и вынесения вердикта. В "Альпин" же обязаны выплатить $ 400 тысяч в течение 30 дней и также возместить расходы", — говорится в официальном заявлении ФИА.