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Леклер рассказал о борьбе с Норрисом в гонке Гран-при Мексики

Автоспорт
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Комментарий пилота

Леклер рассказал о борьбе с Норрисом в гонке Гран-при Мексики

Фото: Monaco Tribune

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал о борьбе с гонщиком "Макларен" Лендо Норрисом в гонке Гран-при Мексики.

"У меня не было никакого шанса остаться впереди Ландо, потому что он просто летел по трассе. Считаю, что нам повезло, что инцидент между Ферстаппеном и Норрисом произошел уже в начале гонки.

Это хорошо замедлило Ландо, потому что во второй половине он был великолепен и точно выиграл этот Гран-при" – сказал Леклер.

Напомним, что Макс Ферстаппен включен в список самых богатых людей Нидерландов.

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