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Леклер рассказал о борьбе с Норрисом в гонке Гран-при Мексики
Комментарий пилота
Фото: Monaco Tribune
Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал о борьбе с гонщиком "Макларен" Лендо Норрисом в гонке Гран-при Мексики.
"У меня не было никакого шанса остаться впереди Ландо, потому что он просто летел по трассе. Считаю, что нам повезло, что инцидент между Ферстаппеном и Норрисом произошел уже в начале гонки.
Это хорошо замедлило Ландо, потому что во второй половине он был великолепен и точно выиграл этот Гран-при" – сказал Леклер.
Напомним, что Макс Ферстаппен
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