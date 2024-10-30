Леклер рассказал о борьбе с Норрисом в гонке Гран-при Мексики

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал о борьбе с гонщиком "Макларен" Лендо Норрисом в гонке Гран-при Мексики.

"У меня не было никакого шанса остаться впереди Ландо, потому что он просто летел по трассе. Считаю, что нам повезло, что инцидент между Ферстаппеном и Норрисом произошел уже в начале гонки.

Это хорошо замедлило Ландо, потому что во второй половине он был великолепен и точно выиграл этот Гран-при" – сказал Леклер.