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Перес обещает сражаться за победу на Гран-при Мексики в следующем сезоне

Автоспорт
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Перед домашними трибунами

Перес обещает сражаться за победу на Гран-при Мексики в следующем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Серхио Перес пообещал попытаться выиграть Гран-при Мексики в следующем году.

"Уик-энд получился сложным. Я всегда говорю, что моя мечта — победа на Гран-при Мексики. И я снова попробую сделать это в следующем году.

Поддержка болельщиков была невероятной. Они дали мне так много, потому это все ради них. В следующем году мы попробуем снова" – сказал Перес.

Напомним, что ранее Леклер рассказал о борьбе с Норрисом в гонке Гран-при Мексики.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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