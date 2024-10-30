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Перес обещает сражаться за победу на Гран-при Мексики в следующем сезоне
Перед домашними трибунами
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Серхио Перес пообещал попытаться выиграть Гран-при Мексики в следующем году.
"Уик-энд получился сложным. Я всегда говорю, что моя мечта — победа на Гран-при Мексики. И я снова попробую сделать это в следующем году.
Поддержка болельщиков была невероятной. Они дали мне так много, потому это все ради них. В следующем году мы попробуем снова" – сказал Перес.
Напомним, что ранее Леклер
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Источник:F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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