Бывший стратег Феррари стал спортивным директором одной из команд Формулы-1

Команда Формулы-1 "Кик-Заубер" объявила о ключевых перестановках в команде.

Игнасио Руэда назначен на должность спортивного директора и заменит Беата Зендера. Специалист занимал руководящие посты в "Джордане", "Рено" и "Лотусе", а также являлся главным стратегом в "Феррари". Руэда будет отвечать за спортивную деятельность команды, отношения с ФИА и вопросы спортивного регламента.

Беат Зендер будет выполнять надзорную функцию и следить за развитием команды и, в частности, её новых структур.

Джампаоло Далл’Ара займёт недавно утверждённую должность руководителя гоночной инженерии и будет курировать работу отдела как на базе в Хинвиле, так и на трассе. Специалист имеет опыт работы в "Альфа Ромео" и "Заубере".