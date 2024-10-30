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Легенда Формулы-1 пропустит часть Гран-при Бразилии

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Он с опозданием прилетит в Бразилию

Легенда Формулы-1 пропустит часть Гран-при Бразилии

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо с опозданием прилетит в Бразилию и пропустит пресс-день в Сан-Паулу из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает RacingNews365.

Напомним, Алонсо почувствовал себя плохо ещё перед Гран-при Мексики, у него диагностировали кишечную инфекцию. В перерыве между гонками в Мексике и Бразилии двукратный чемпион Формулы-1 вернулся в Европу для прохождения специализированного лечения, но из-за этого ему пришлось отложить вылет на 21-й этап сезона-2024.

В "Астон Мартин" подтвердили, что Алонсо будет готов к заездам спринтерского этапа, а бразильский резервный гонщик Фелипе Другович заменит Фернандо в общении с прессой.

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