Британские гонщики побили рекорд по количеству набранных за сезон очков

Британцы Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл и Оливер Берман установили новый рекорд Формулы-1 по набранным в одном сезоне очкам гонщиками одной национальности. После Гран-при Мексики, где Норрис, Хэмилтон и Расселл набрали в общей сложности 40 очков, общее количество очков, набранных британскими гонщиками в 2024 году, достигло 688.

Этот показатель превзошёл предыдущий рекорд по количеству очков, набранных гонщиками одной страны за один сезон Формулы-1, который держался с 2016 года.

В том сезоне немецкие гонщики Нико Росберг, Себастьян Феттель и Нико Хюлькенберг набрали в общей сложности 670 очков. Более того, до уикенда в Мексике Германия занимала первые три места в рейтинге, имея также показатели в 658 очков в 2015 году и 648 — в 2013 году.

Отметим также результат Нидерландов в 2023 году, когда Макс Ферстаппен в одиночку набрал 575 очков.