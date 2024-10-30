Катарская компания может выкупить Кик-Заубер у Ауди

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд высказал предположение, что некая катарская компания в скором времени выкупит у "Ауди" команду "Кик-Заубер" или долю в ней и что в Хинвиле могут отсрочить переход на собственные моторы.

"Я ожидаю некоего поглощения "Кик-Заубера" катарской компанией и предполагаю, что об этом может быть объявлено в Дохе через несколько недель. Катар владеет большой частью "Фольксвагена" (материнской компании "Ауди". — Прим. "Чемпионата"), и, хотя немецкая фирма сейчас не так уж увлечена Формулой-1, её любят катарцы. Не знаю, что будет с двигателями "Ауди", но, полагаю, команда может немного задержаться на моторах "Феррари", если немецкие силовые агрегаты окажутся недостаточно хороши. Единственный человек, который точно знает это, — Маттиа Бинотто, напомню, специалист по двигателям", — написал Сейвуд в своём блоге.