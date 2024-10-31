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Леклер рассказал, думает ли о чемпионском титуле по итогам сезона

Автоспорт
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Довольно правильная позиция

Леклер рассказал, думает ли о чемпионском титуле по итогам сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своих целях на гонки текущего сезон, которые осталось откатать.

"Думаю, не стоит думать о титуле. Это не поможет мне достичь чего-то большего.

Более того, я просто чувствую, что от меня не зависит, стану я чемпионом или нет. Однако что-то зависит и от меня. Если я выиграю все гонки, шансов будет больше" - сказал Шарль.

Напомним, что ранее британские гонщики побили рекорд по количеству набранных за сезон очков.

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формула-1 Шарль Леклер
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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