Леклер рассказал, думает ли о чемпионском титуле по итогам сезона

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своих целях на гонки текущего сезон, которые осталось откатать.

"Думаю, не стоит думать о титуле. Это не поможет мне достичь чего-то большего.

Более того, я просто чувствую, что от меня не зависит, стану я чемпионом или нет. Однако что-то зависит и от меня. Если я выиграю все гонки, шансов будет больше" - сказал Шарль.