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Леклер рассказал, думает ли о чемпионском титуле по итогам сезона
Довольно правильная позиция
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своих целях на гонки текущего сезон, которые осталось откатать.
"Думаю, не стоит думать о титуле. Это не поможет мне достичь чего-то большего.
Более того, я просто чувствую, что от меня не зависит, стану я чемпионом или нет. Однако что-то зависит и от меня. Если я выиграю все гонки, шансов будет больше" - сказал Шарль.
Напомним, что ранее британские гонщики
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Источник:F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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