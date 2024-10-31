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Хэмилтон: Я пробуду в Формуле-1 дольше, чем Фернандо Алонсо
Пилот высказался о своей карьере
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон намекнул, что его карьера в Формуле-1, вероятно, будет более продолжительной, чем у его бывшего напарника по "Макларену" Фернандо Алонсо.
Хэмилтону задали вопрос, сможет ли он побить рекорд Алонсо в 400 Гран-при в Формуле-1.
"Зависит от того, как далеко он зайдёт. Я, вероятно, пробуду здесь дольше, чем он", — приводит ответ пилота "Мерседеса" Planet F1.
Ранее 43-летний Алонсо заявил, что останется в Формуле-1 как минимум до 45 лет.
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