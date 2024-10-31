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Ред Булл готовит обновление для одного из пилотов на Гран-при Бразилии
Конкуренты все ближе
Getty Images/Global Images Ukraine
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что Серхио Перес получит новое шасси на Гран-при Бразилии.
"Мы расследовали все его жалобы на проблемы с тормозами и шасси. Думаю, он получит новое шасси, чтобы успокоиться насчёт этого", — приводит слова Марко RacingNews365.
Напомним, на домашнем Гран-при Мексики Серхио Перес не вышел даже из первого сегмента квалификации, а в гонке получил штраф за нарушение правил старта, затем повредил машину в борьбе с Лиамом Лоусоном и финишировал на 17-м месте.
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