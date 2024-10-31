Ред Булл готовит обновление для одного из пилотов на Гран-при Бразилии

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что Серхио Перес получит новое шасси на Гран-при Бразилии.

"Мы расследовали все его жалобы на проблемы с тормозами и шасси. Думаю, он получит новое шасси, чтобы успокоиться насчёт этого", — приводит слова Марко RacingNews365.

Напомним, на домашнем Гран-при Мексики Серхио Перес не вышел даже из первого сегмента квалификации, а в гонке получил штраф за нарушение правил старта, затем повредил машину в борьбе с Лиамом Лоусоном и финишировал на 17-м месте.