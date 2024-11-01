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Норрис хочет чистого противостояния с Ферстаппеном и жалуется на представителя Red-Bull

Автоспорт
Обновлено

Доля правды там есть

Норрис хочет чистого противостояния с Ферстаппеном и жалуется на представителя Red-Bull

фото - motorsport.com

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Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал соперничество с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном и призвал его проводить гонки более чисто.

"Я хочу чистой, честной гонки. Именно так я всегда участвовал в гонках своей карьеры. Это не я должен измениться, это другая сторона должна измениться

Очевидно, я надеюсь и ожидаю более чистого противостояния, чем то, какое у нас было. Но это не зависит от меня. Я не устанавливаю правила, не назначаю штрафы, а просто управляю болидом. Стюарды видят гонки, и они хорошо поработали" – сказал Норрис.

Напомним, что ранее Хэмилтон рассказал о своих планах в Формуле.

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Ландо Норрис
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Андрей Хижняк
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