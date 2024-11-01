Ферстаппен назвал самые большие проблемы в Ред-Булл на сегодня

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своим мнением по поводу выступлений своего партнера по команде Серхио Переса и рассказал о самых больших проблемах в коллективе на сегодняшний день.

"Думаю, что сейчас это (выступления Переса - прим) не самая большая проблема. Нам нужно улучшить машину, потому что, если болид будет лучше, естественно, Чеко улучшится. Но я не думаю о таких сценариях, думаю только о том, как я могу быть быстрее в машине.

Остин был многообещающим, но в Мексике мы потерпели неудачу, и просто надеюсь, что в Бразилии мы снова сможем быть более конкурентоспособными" – сказал Макс.