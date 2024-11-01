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Ферстаппен назвал самые большие проблемы в Ред-Булл на сегодня
Надо работать с болидом
Фото: RacingNews365
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своим мнением по поводу выступлений своего партнера по команде Серхио Переса и рассказал о самых больших проблемах в коллективе на сегодняшний день.
"Думаю, что сейчас это (выступления Переса - прим) не самая большая проблема. Нам нужно улучшить машину, потому что, если болид будет лучше, естественно, Чеко улучшится. Но я не думаю о таких сценариях, думаю только о том, как я могу быть быстрее в машине.
Остин был многообещающим, но в Мексике мы потерпели неудачу, и просто надеюсь, что в Бразилии мы снова сможем быть более конкурентоспособными" – сказал Макс.
Напомним, ранее Хэмилтон
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