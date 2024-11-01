Серхио Перес сделал заявление о своем будущем

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес прокомментировал слухи, согласно которым он может покинуть австрийскую команду.

"Чувствуется ли, что Гран-при Бразилии может стать последним? Нет, совсем нет. Это всего лишь слухи, в конце концов. Вы увидите меня в Вегасе, вы увидите меня в следующем году. Я совсем не беспокоюсь", — приводит слова Переса пресс-служба Формулы-1.

Ранее семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя призвал "Ред Булл" оказать давление на Переса, чтобы тот покинул команду.