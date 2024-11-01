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Пилот Макларена показал лучший результат в единственной тренировке ГП Бразилии
Ферстаппен не смог попасть топ-10 лучших
Getty Images/Global Images Ukraine
В Сан-Паулу состоялась единственная тренировка Гран-при Бразилии, лучший результат в которой показал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис, вторым стал Джордж Расселл ("Мерседес"), третий — Оливер Берман ("Хаас").
Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из "Ред Булл" в концовке тренировки бросил попытку на шинах "софт", из-за чего в протоколе остался его лучший результат на "медиуме" — 15-й.
Напарник Макса Серхио Перес показал 19-е время.
Напомним, Берман заменяет датского пилота Кевина Магнуссена, у которого проблемы со здоровьем.
Гран-при Бразилии. Свободная практика:
1. Ландо Норрис ("Макларен") -1:10.610.
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.181.
3. Оливер Берман ("Хаас") +0.195.
4. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.340.
5. Александер Албон ("Уильямс") +0.345.
6. Шарль Леклер ("Феррари") +0.428.
7. Карлос Сайнс ("Феррари") +0.490.
8. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0.514.
9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.605.
10. Пьер Гасли ("Альпин") +0.606.
11. Лиам Лоусон ("РБ") +0.691.
12. Юки Цунода ("РБ") +0.873.
13. Франко Колапинто ("Уильямс") +1.009.
14. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1.041.
15. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.102.
16. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1.144.
17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.173.
18. Эстебан Окон ("Альпин") +1.217.
19. Серхио Перес ("Ред Булл") +1.235.
20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2.273.
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