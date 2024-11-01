Пилот Макларена показал лучший результат в единственной тренировке ГП Бразилии

В Сан-Паулу состоялась единственная тренировка Гран-при Бразилии, лучший результат в которой показал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис, вторым стал Джордж Расселл ("Мерседес"), третий — Оливер Берман ("Хаас").

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из "Ред Булл" в концовке тренировки бросил попытку на шинах "софт", из-за чего в протоколе остался его лучший результат на "медиуме" — 15-й.

Напарник Макса Серхио Перес показал 19-е время.

Напомним, Берман заменяет датского пилота Кевина Магнуссена, у которого проблемы со здоровьем.

Гран-при Бразилии. Свободная практика:

1. Ландо Норрис ("Макларен") -1:10.610.

2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.181.

3. Оливер Берман ("Хаас") +0.195.

4. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.340.

5. Александер Албон ("Уильямс") +0.345.

6. Шарль Леклер ("Феррари") +0.428.

7. Карлос Сайнс ("Феррари") +0.490.

8. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0.514.

9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.605.

10. Пьер Гасли ("Альпин") +0.606.

11. Лиам Лоусон ("РБ") +0.691.

12. Юки Цунода ("РБ") +0.873.

13. Франко Колапинто ("Уильямс") +1.009.

14. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1.041.

15. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.102.

16. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1.144.

17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.173.

18. Эстебан Окон ("Альпин") +1.217.

19. Серхио Перес ("Ред Булл") +1.235.

20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2.273.