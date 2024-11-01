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Макс Ферстаппен получил штраф в пять позиций

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Команда внесла некоторые изменения в болид

Макс Ферстаппен получил штраф в пять позиций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен получил штраф в пять позиций на стартовой решётке основной гонки Гран-при Бразилии из-за замены силовой установки.

Для Ферстаппена новая силовая установка станет шестой в этом сезоне из разрешённых четырёх. Из-за чего Макс получит штраф в пять позиций на стартовой решётке основной гонки Гран-при Бразилии, которая состоится в воскресенье. Также Максу заменят выхлопную систему болида, но это будет лишь вторая из восьми разрешённых к использованию по ходу одного сезона, сообщили в ФИА.

Гран-при Бразилии начался сегодня, 1 ноября.

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Макс Ферстаппен
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