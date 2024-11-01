Карлос Сайнс устроит для болельщиков вечеринку во время Гран-при Лас-Вегаса

30-летний испанский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду "Феррари", Карлос Сайнс собирается устроить первую в истории 12-часовую вечеринку для болельщиков, ведущим которой он станет на Гран-при Лас-Вегаса во второй половине ноября.

Пилот назвал вечеринку в честь песни исполнительницы Sade Smooth Operator, которую он любит петь после успешных гонок. 12-часовая танцевальная развлекательная программа пройдёт с 22 по 23 ноября в ночном клубе ALIBI Ultra Lounge в ARIA Resort & Casino между второй и третьей свободной практикой Гран-при Лас-Вегаса в США.

Напомним, ранее Сайнс стал победителем Гран-при Мексики.