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Формула-1. Пиастри выиграл спринт Гран-при Бразилии

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Результаты тренировочного заезда

Формула-1. Пиастри выиграл спринт Гран-при Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

1 ноября в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка Гран-при Бразилии.

Победу по итогам тренировочных заездов одержал пилот "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса (+0,029), а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Шарль Леклер (+0,254).

Результаты спринта Гран-при Бразилии:

Формула-1. Пиастри выиграл спринт Гран-при Бразилии - изображение 1

Напомним, что Карлос Сайнс устроит для болельщиков вечеринку во время Гран-при Лас-Вегаса.

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