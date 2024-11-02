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Формула-1. Пиастри выиграл спринт Гран-при Бразилии
Результаты тренировочного заезда
Getty Images/Global Images Ukraine
1 ноября в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка Гран-при Бразилии.
Победу по итогам тренировочных заездов одержал пилот "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса (+0,029), а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Шарль Леклер (+0,254).
Результаты спринта Гран-при Бразилии:
Напомним, что Карлос Сайнс
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