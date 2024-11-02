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Норрис: Иногда расплачиваюсь за то, что был недостаточно агрессивным

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Норрис: Иногда расплачиваюсь за то, что был недостаточно агрессивным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот "Макларен" Лендо Норрис рассказал о стиле своего вождения и принципах поведения на трассе.

"Я всегда стремился к честной гонке. Наверное, я уже говорил об этом в прошлом уикенде — возможно, я слишком вежлив, независимо от того, атакую ​​или защищаюсь. Но я всегда принимал правильные решения.

Иногда расплачиваюсь за то, что был недостаточно агрессивным, но все остальное зависит не от меня. Даже если не отдаешь себе отчет, бывают моменты, когда нужно избежать потенциальной аварии. Возможно, по телевизору этого и не видно" – сказал Норрис.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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