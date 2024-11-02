Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норрис: Иногда расплачиваюсь за то, что был недостаточно агрессивным
Надо делать выводы
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Макларен" Лендо Норрис рассказал о стиле своего вождения и принципах поведения на трассе.
"Я всегда стремился к честной гонке. Наверное, я уже говорил об этом в прошлом уикенде — возможно, я слишком вежлив, независимо от того, атакую или защищаюсь. Но я всегда принимал правильные решения.
Иногда расплачиваюсь за то, что был недостаточно агрессивным, но все остальное зависит не от меня. Даже если не отдаешь себе отчет, бывают моменты, когда нужно избежать потенциальной аварии. Возможно, по телевизору этого и не видно" – сказал Норрис.
Популярное сейчас
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Нехтий – об экс-полузащитнике Металлиста: Них*ра себе! Что он здесь забыл? И навстречу босиком идет чудак с пузом
- Не опять, а снова: Фонсеке дают 3 матча. В списке претендентов на замену 4 тренера
- Легенда Формулы-1 пропустит часть Гран-при Бразилии
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа