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Леклер прокомментировал выступление в спринте Гран-при Бразилии

Автоспорт
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Достойный результат

Леклер прокомментировал выступление в спринте Гран-при Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал свое выступление (третье место) в спринте Гран-при Бразилии.

"В начале дистанции я атаковал как сумасшедший, пытаясь прессинговать McLaren, ведь я понимал, что мало что теряю, и хотел в полной мере использовать ресурс шин. Но понятно, что из этого ничего не вышло.

Впрочем, все нормально, это будет мне уроком, и в Гран При постараемся выступить лучше" – сказал Шарль.

Напомним, что из-за погодных условий квалификация Гран-при Бразилии перенесена на сегодня, 3 ноября.

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формула-1 Шарль Леклер Гран-при Бразилии
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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