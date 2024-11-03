Леклер прокомментировал выступление в спринте Гран-при Бразилии

Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал свое выступление (третье место) в спринте Гран-при Бразилии.

"В начале дистанции я атаковал как сумасшедший, пытаясь прессинговать McLaren, ведь я понимал, что мало что теряю, и хотел в полной мере использовать ресурс шин. Но понятно, что из этого ничего не вышло.

Впрочем, все нормально, это будет мне уроком, и в Гран При постараемся выступить лучше" – сказал Шарль.

Напомним, что из-за погодных условий квалификация Гран-при Бразилии перенесена на сегодня, 3 ноября.