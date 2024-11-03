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Формула-1. Норрис побеждает в квалификации Гран-при Бразилии

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Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Норрис побеждает в квалификации Гран-при Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 ноября, состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при Бразилии.

Победу по итогам квалификации одержал пилот "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у представителя "Мерседес" Джорджа Рассела (+0,173), а ТОП-3 замкнул гонщик "RB" Цунода Юки (+0,706).

Результаты квалификации Гран-при Бразилии:

Формула-1. Норрис побеждает в квалификации Гран-при Бразилии - изображение 1

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