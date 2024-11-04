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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Бразилии
Из 17 позиции – на первую
фото - formula1.com
Вечером, 3 ноября, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при Бразилии.
Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Alpine" Эстебано Окона (+19,477), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Пьер Гасли (+22,532). Стоит отметить, что триумфатор гонки стартовал с низкой 17 позиции, которую он завоевал по итогам квалификации.
Результаты гонки Гран-при Бразилии:
После Гран-при Бразилии в общем зачете пилотов продолжает лидировать Макс Ферстаппен (393), вторым идет Лэндо Норрис (331), а ТОП-3 замыкает Шарль Леклер (307).
У Кубка конструкторов лидерство за "Макларен" (593), второе место у "Феррари" (557), а третье – у "Ред-Булл" (544).
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