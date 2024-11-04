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Ферстаппен: Я никогда не ожидал, что смогу подняться с 17-й позиции на первую
Совершенно феноменальный результат
фото - formula1.com
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Бул" Макс Ферстаппен прокомментировал
"Сегодня мои эмоции были как на американских горках. Квалификация получилась неудачной, с красным флагом. Стартуя 17-м, я знал, что гонка будет очень сложной.
Мы избежали неприятностей, принимали правильные решения, сохраняли спокойствие и двигались вперед, и все эти факторы в совокупности сделали этот результат возможным, я имею в виду это невероятно выиграть в Бразилии, находясь так далеко на стартовой позиции. Я никогда не ожидал, что смогу подняться с 17 позиции на первую.
Здесь очень сложно обгонять с новым асфальтом, это всего-навсего одна линия, по которой можно проехать, но я просто знал, что должен это сделать. Конечно, всегда легко заблокировать переднюю часть, чтобы попытаться сбалансировать это, но я также был уверен в тормозах, что помогает. Первый поворот – всегда хороший поворот для обгона" – сказал Макс.
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