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Норрис – о гонке Гран-при Бразилии: Просто это был неудачный день

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Комментарий пилота

Норрис – о гонке Гран-при Бразилии: Просто это был неудачный день

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Бразилии.

"Если говорить об эпизоде ​​с отмененным стартом, то мне еще предстоит все проанализировать вместе с командой. Что касается нашего пит-стопа, то я доверяю тому, что мне говорит команда, а они доверяют мне. Но нам просто не повезло.

Мы действовали правильно, и мне дела нет до соображений о том, что нужно было действовать иначе – соперникам просто повезло, и больше здесь говорить не о чем. Им повезло благодаря тому, что у нас есть правило, которое никому не нравится. Вероятно, сейчас наши соперники готовы согласиться с этим правилом, но в прошлом ни один гонщик не был с этим согласен.

Мы тоже могли оказаться в благоприятном положении благодаря этому правилу, остались бы на трассе, но думать об этом сейчас бессмысленно. Это был неудачный день. Разумеется, результат меня расстроил, все могло сложиться лучше, но мы продолжим атаковать. Макс хорошо провел гонку, к тому же ему повезло, но такая жизнь" – сказал Норрис.

Напомним, что ранее победу на Гран-при Бразилии прокомментировал Ферстаппен.

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формула-1 Ландо Норрис
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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