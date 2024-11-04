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Алонсо – о гонке Гран-при Бразилии: Я хотел доехать до финиша ради механиков

Автоспорт
Обновлено

Благородная цель

Алонсо – о гонке Гран-при Бразилии: Я хотел доехать до финиша ради механиков

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал о том, как для него сложилась гонка Гран-при Бразилии.

"Сложная гонка. Машина оказалась менее конкурентоспособной на длинной дистанции, чем в квалификации. После аварии мы заменили несколько деталей, из-за чего машина стала медленнее. Кроме того, на рестарте возникли проблемы с тормозами.

Во второй половине гонки машина была склонна к раскачиванию. В любой другой ситуации я бы завершил борьбу, но механики отлично поработали, чтобы восстановить машину после квалификации, поэтому я хотел доехать до финиша ради них" – сказал гонщик.

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