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Альпин может получить почти € 30 млн призовых

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Альпин может получить почти € 30 млн призовых

Фото: Твиттер Альпин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французская команда "Альпин" может получить € 29,2 млн в виде призовых от распределения доходов в Формуле-1. Об этом рассказал исполнительный советник гоночного коллектива Флавио Бриаторе.

Напомним, на недавнем Гран-при Бразилии пилоты "Альпин" Эстебан Окон и Пьер Гасли заняли второе и третье места соответственно. В результате команда набрала 33 очка в Кубке конструкторов и поднялась сразу на три места, опередив "Уильямс", "РБ" и "Хаас".

"Мы поднялись с девятого места на шестое. Это не € 30 миллионов. Речь идёт о € 29,2 млн. Это первое, что я уточнил. В любом случае, мы стали свидетелями невероятного Гран-при", — приводит слова Бриаторе Nextgen-Auto со ссылкой на Sky Sport Italia.

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