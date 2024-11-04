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Ферстаппен установил интересное достижение в Формуле-1

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Пилот провел отличную гонку

Ферстаппен установил интересное достижение в Формуле-1

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду "Ред Булл", Макс Ферстаппен стал первым пилотом в истории "Королевских гонок", побеждавшим в Гран-при при старте с 10 разных позиций.

3 ноября в дождевой гонке на бразильской трассе "Интерлагос" Ферстаппен был квалифицирован на 17-ю позицию стартовой решётки.

Таким образом, за свою карьеру Ферстаппен одерживал победы, стартовав с первой, второй, третьей, четвёртой, шестой, седьмой, девятой, десятой, четырнадцатой и семнадцатой позиции.

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