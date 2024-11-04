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Макс Ферстаппен повторил достижение Кими Райкконена на Гран-при Японии-2005
Пилот совершил невероятный рывок
Фото: FIA
27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен после своей победы с 17-й стартовой позиции на Гран-при Бразилии повторил достижение легендарного финского пилота Кими Райкконена.
В 2005 году в Японии квалификация и гонка также были проведены в воскресенье из-за ливня. Пилот "Макларена" Райкконен занял в квалификации 17-е место и смог прорваться на победную первую строчку в основной гонке.
На Гран-при Бразилии-2024 после неудачной квалификации, в которой Ферстаппен занял 12-е место, Макс получил штраф в пять позиций за замену двигателя и отправился на 17-е место на стартовой решётке.
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