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Макс Ферстаппен повторил достижение Кими Райкконена на Гран-при Японии-2005

Автоспорт

Пилот совершил невероятный рывок

Макс Ферстаппен повторил достижение Кими Райкконена на Гран-при Японии-2005

Фото: FIA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен после своей победы с 17-й стартовой позиции на Гран-при Бразилии повторил достижение легендарного финского пилота Кими Райкконена.

В 2005 году в Японии квалификация и гонка также были проведены в воскресенье из-за ливня. Пилот "Макларена" Райкконен занял в квалификации 17-е место и смог прорваться на победную первую строчку в основной гонке.

На Гран-при Бразилии-2024 после неудачной квалификации, в которой Ферстаппен занял 12-е место, Макс получил штраф в пять позиций за замену двигателя и отправился на 17-е место на стартовой решётке.

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