Хэмилтон: Неважно, где мы финишируем в чемпионате

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона.

"Я не борюсь за чемпионство, на самом деле не важно, где мы финишируем в чемпионате. Мне все равно, финиширую я впереди Джорджа или позади него, для меня это не имеет большого значения.

Я просто хочу сохранить машину и попытаться заработать очки, если смогу, для команды. Если я смогу хорошо финишировать и мне дадут машину, которая не вылетит с трассы в следующих нескольких гонках, тогда, надеюсь, мы добьемся лучшего результата. С нетерпением жду Рождества" – сказал гонщик.