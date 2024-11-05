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Хэмилтон: Неважно, где мы финишируем в чемпионате
Нет интриги – нет и значения
Фото: F1
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона.
"Я не борюсь за чемпионство, на самом деле не важно, где мы финишируем в чемпионате. Мне все равно, финиширую я впереди Джорджа или позади него, для меня это не имеет большого значения.
Я просто хочу сохранить машину и попытаться заработать очки, если смогу, для команды. Если я смогу хорошо финишировать и мне дадут машину, которая не вылетит с трассы в следующих нескольких гонках, тогда, надеюсь, мы добьемся лучшего результата. С нетерпением жду Рождества" – сказал гонщик.
Напомним, ранее Ферстаппен
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