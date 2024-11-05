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Хэмилтон: Неважно, где мы финишируем в чемпионате

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Нет интриги – нет и значения

Хэмилтон: Неважно, где мы финишируем в чемпионате

Фото: F1

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Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона.

"Я не борюсь за чемпионство, на самом деле не важно, где мы финишируем в чемпионате. Мне все равно, финиширую я впереди Джорджа или позади него, для меня это не имеет большого значения.

Я просто хочу сохранить машину и попытаться заработать очки, если смогу, для команды. Если я смогу хорошо финишировать и мне дадут машину, которая не вылетит с трассы в следующих нескольких гонках, тогда, надеюсь, мы добьемся лучшего результата. С нетерпением жду Рождества" – сказал гонщик.

Напомним, ранее Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Бразилии.

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формула-1 Льюис Хэмилтон
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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