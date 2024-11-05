Леклер: Наша стратегия в Бразилии была ошибочной

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, как для него сложился этап Гран-при Бразилии.

"В квалификации мы выступили не так уж плохо. Однако в гонке было тяжело управлять автомобилем. Но мы можем быть счастливы, что финишировали впереди двух McLaren и потеряли всего два очка в Кубке конструкторов.

Стратегия явно была ошибочной. В такой гонке очень сложно не совершать ошибок. Очень непросто понять, что происходит и что может произойти. Если посмотреть, стратегические ошибки не допустили только первые трое" – сказал Шарль.