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Леклер: Наша стратегия в Бразилии была ошибочной
Работа над ошибками
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, как для него сложился этап Гран-при Бразилии.
"В квалификации мы выступили не так уж плохо. Однако в гонке было тяжело управлять автомобилем. Но мы можем быть счастливы, что финишировали впереди двух McLaren и потеряли всего два очка в Кубке конструкторов.
Стратегия явно была ошибочной. В такой гонке очень сложно не совершать ошибок. Очень непросто понять, что происходит и что может произойти. Если посмотреть, стратегические ошибки не допустили только первые трое" – сказал Шарль.
Напомним, что ранее Хэмилтон
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