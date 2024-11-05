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Леклер: Наша стратегия в Бразилии была ошибочной

Автоспорт
Обновлено

Работа над ошибками

Леклер: Наша стратегия в Бразилии была ошибочной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, как для него сложился этап Гран-при Бразилии.

"В квалификации мы выступили не так уж плохо. Однако в гонке было тяжело управлять автомобилем. Но мы можем быть счастливы, что финишировали впереди двух McLaren и потеряли всего два очка в Кубке конструкторов.

Стратегия явно была ошибочной. В такой гонке очень сложно не совершать ошибок. Очень непросто понять, что происходит и что может произойти. Если посмотреть, стратегические ошибки не допустили только первые трое" – сказал Шарль.

Напомним, что ранее Хэмилтон рассказал о своих планах на остаток сезона.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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