Перес рассказал, почему провально выступил на Гран-при Бразилии

Пилот "Ред-Булл" Серхио Перес проанализировал очередной этап Формулы-1 Гран-при Бразилии и рассказал об основных проблемах команды.

"Уик-энд показался неоднозначным. В этот раз мне не повезло. На старте шины были очень холодными, что ограничивало возможности, а потом у меня был пит-стоп перед красными флагами, и с самого начала все пошло не так. У нас было несколько хороших сражений, но обгонять было достаточно сложно. В течение всей сессии то и дело лил дождь. Было удивительно проводить квалификацию и гонку в тот же день.

Но я рад, что мы смогли принять участие в гонке. Рад, что болельщики смогли увидеть то, что происходит на трассе, потому что здесь очень страстная публика. Искренне поздравляю Макса. Для команды это отличный результат. Завершился тройной уик-энд. Может быть, для нас он был конкурентным в последнее время. Надеюсь, последние три гонки будут для нас положительными в контексте борьбы за чемпионство" – сказал Серхио.