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Определилось местопроведения финального этапа сезона MotoGP

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Изначально он должен был пройти в Валенсии

Определилось местопроведения финального этапа сезона MotoGP

Фото: yascher.pro

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP сообщила, что финальный этап сезона состоится в Барселоне.

Изначально он должен был пройти в Валенсии, но из-за сильнейших наводнений в этом испанском регионе был отменён.

Соревнования состоятся с 15 по 17 ноября и будут проводиться «в знак солидарности с сообществом Валенсии». Отмечается, что вариант с Барселоной был самым оптимальным для болельщиков после невозможности его провести в Валенсии.

Примечательно, что ранее претендент на чемпионство MotoGP в этом сезоне Франческо Баньяя говорил, что будет бойкотировать этап в Валенсии, если он состоится.

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