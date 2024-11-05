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Определилось местопроведения финального этапа сезона MotoGP
Изначально он должен был пройти в Валенсии
Фото: yascher.pro
Пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP сообщила, что финальный этап сезона состоится в Барселоне.
Изначально он должен был пройти в Валенсии, но из-за сильнейших наводнений в этом испанском регионе был отменён.
Соревнования состоятся с 15 по 17 ноября и будут проводиться «в знак солидарности с сообществом Валенсии». Отмечается, что вариант с Барселоной был самым оптимальным для болельщиков после невозможности его провести в Валенсии.
Примечательно, что ранее претендент на чемпионство MotoGP в этом сезоне Франческо Баньяя говорил, что будет бойкотировать этап в Валенсии, если он состоится.
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