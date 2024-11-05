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Альпин уволил 300 сотрудников из команды
Команда "занялась уборкой"
Фото: Getty Images
Советник "Альпин" Флавио Бриаторе сообщил о кадровых изменениях в команде с момента его прихода.
"В этом году мы преимущественно занимались уборкой. И мы всё ещё ей занимаемся. Мы сделали всего один эволюционный шаг, чтобы не мешать проекту 2025 года. Многие команды сделали шаг назад, привнося обновления. Хорошая работа от наших инженеров.
Нам нужно, чтобы люди работали на гоночную команду, а не на компанию. Мы вернулись к тому, как было в "Рено". Оставшиеся занимаются исключительно Формулой-1. Когда я пришёл, было 1150 человек. Сейчас – 850", — приводит слова Бриаторе Sky Sport Italia.
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