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Ферстаппен: Я просто хочу чистых гонок

Автоспорт
Обновлено

Неожиданно слышать

Ферстаппен: Я просто хочу чистых гонок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, над чем будет работать до конца сезона.

"Станет ли победа в Бразилии решающим фактором? Она была невероятно важной, потому что в определенном смысле я ожидал потери очков.

Потому с этого момента я просто хочу чистых гонок до конца сезона. Я не думаю о том, чтобы выиграть титул в Вегасе или где-нибудь еще. Я просто хочу чистой гонки" – сказал Макс.

Напомним, ранее Перес рассказал, почему провально выступил на Гран-при Бразилии.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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