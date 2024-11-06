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Ферстаппен: Я просто хочу чистых гонок
Неожиданно слышать
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, над чем будет работать до конца сезона.
"Станет ли победа в Бразилии решающим фактором? Она была невероятно важной, потому что в определенном смысле я ожидал потери очков.
Потому с этого момента я просто хочу чистых гонок до конца сезона. Я не думаю о том, чтобы выиграть титул в Вегасе или где-нибудь еще. Я просто хочу чистой гонки" – сказал Макс.
Напомним, ранее Перес
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