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Хэмилтон назвал свой болид бревном после Гран-при Бразилии
Пилот недоволен результатом гонки
Фото: F1
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после неудачного Гран-при Бразилии сравнил свой болид W15 с бревном. 39-летний гонщик рассказал о недостаточном сцеплении машины с трассой и сверхмерной чувствительности задней части машины в дождевых условиях.
"На "Интерлагосе" машина ехала очень, очень жёстко – словно бревно. Будто подвески вообще нет. Колёса везде подпрыгивали, нигде нельзя было дать полную мощность.
Это был худший заезд в моей жизни, особенно в поворотах. Надеюсь, дальше будут не такие ухабистые трассы — думаю, последние три не такие уж тряские, — но я бы с удовольствием уже отправился в отпуск", — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
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