Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мерседес может вернуть в состав легендарного гонщика
Неожиданно
фото - formula1.com
Команда "Мерседес" опубликовала в своём аккаунте в соцсетях фотографию финского гонщика Валттери Боттаса на фоне слухов о возобновлении их сотрудничества.
Сегодня, 6 ноября, стало известно, что "Кик-Заубер"/"Ауди" подписал на 2025 год бразильца Габриэла Бортолето. Таким образом, Боттас покинет швейцарскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.
Боттас остался без места в пелотоне Формулы-1 на следующий год, но в последнее время появились слухи, что Валттери близок к тому, чтобы заключить контракт с "Мерседесом" в качестве резервного гонщика. Ранее он уже выступал за немецкую команду в течение пяти сезонов – с 2017 по 2021 год.
https://t.co/qUhN802aXO pic.twitter.com/c14xgsc2By— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 6, 2024
Популярное сейчас
- Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча
- Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Кремль отреагировал на победу Трампа на президентских выборах
- Ферстаппен установил интересное достижение в Формуле-1
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО