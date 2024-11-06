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Мерседес может вернуть в состав легендарного гонщика

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Мерседес может вернуть в состав легендарного гонщика

фото - formula1.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Мерседес" опубликовала в своём аккаунте в соцсетях фотографию финского гонщика Валттери Боттаса на фоне слухов о возобновлении их сотрудничества.

Сегодня, 6 ноября, стало известно, что "Кик-Заубер"/"Ауди" подписал на 2025 год бразильца Габриэла Бортолето. Таким образом, Боттас покинет швейцарскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

Боттас остался без места в пелотоне Формулы-1 на следующий год, но в последнее время появились слухи, что Валттери близок к тому, чтобы заключить контракт с "Мерседесом" в качестве резервного гонщика. Ранее он уже выступал за немецкую команду в течение пяти сезонов – с 2017 по 2021 год.

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